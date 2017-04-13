В Балаклее и округе пиротехники собрали 26 тыс снарядов

- 13.04.2017 15:53
В Балаклее и округе пиротехники собрали 26 тыс снарядов

Как отмечают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, с окраин 65-го арсенала Вооруженных сил Украины в городе Балаклея, что в Харьковской области, пиротехниками было извлечено порядка 26 тысяч боеприпасов. Саперы осуществили работу по очистке территорий в самой Балаклее и в прилегающих населенных пунктах.

Изъятые боеприпасы пиротехники передали Министерству обороны Украины. По актуальным данным, всего 31,5 тысяч гектар попали в 10-километровую зону поражения. Из этой территории на площадь арсенала приходится 468 гектар. Здесь работу по разминированию осуществляли саперы Министерства обороны.

Пиротехнические подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям осуществляют работу по очистке территории от боеприпасов на расстоянии до 150-200 метров от арсенала. Сейчас работа по очистке территорий подходит к концу.

Предполагается, что работы будут завершены к Пасхе. В Балаклее в период пасхальных выходных будет находиться на дежурстве одно пиротехническое подразделение. Уже после Пасхи здесь будут дежурить три подразделения, которые будут осуществлять работы по выполнению заяков местных жителей.

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