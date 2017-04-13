



Ученые продемонстрировали внешний вид темной материи - 13.04.2017 15:27

В специализированном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society было опубликовано новое открытие ученых. Статья о темной материи сопровождается первым подробным изображением этого вещества, которое выступает связующим для двух галактик.

Изображение удалось получить астрономам канадского Университета Ватерлоо.

Ученые прогнозируют, что от общей массы Вселенной 25% составляет темная материя, которая не взаимодействует с электромагнитным излучением и не издает его. По сути, темная материя является полностью прозрачной, и обычным способом увидеть ее не представляется возможности. В то же время, темная материя обладает гравитацией, поскольку оказывает влияние на распределение веществ во Вселенной, влияет на движения галактик.

Примечательно, что темная материя обладает способностью искривлять пространство с помощью гравитации, и под ее воздействием световые лучи меняют траекторию. В результате возникает эффект гравитационного линзирования, который сопровождается искажением вида объекта, расположенного позади сгустка темной материи.

Расположенный на вершине вулкана Мауна-Кеа телескоп Канада-Франция-Гавайи позволил сделать снимки неба, которые подверглись тщательному анализу астрономами. Учене искали на снимках гравитационные линзы, которые позволили бы предположить существование невидимых нитей, соединяющих между собой галактические скопления либо близкие галактики. С посощью данных снимков была составлена карта, которая позволила определить наличие между двумя галактиками стойкой структуры из темной материи. Отмечается, что расстояние между данными галактиками составляет 40 миллионов световых лет.

Интересно, что ранее исследователи уже отмечали, что между галактиками регистрируются нити темной материи. Однако до этого точное распределение вещества оставалось для ученых загадкой. Новое исследование позволило разработать особые методы, чтобы отыскать местонахождение вещества с наименьшей погрешностью.

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