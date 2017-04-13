



В Киеве на Евровидение-2017 будет работать 7000 камер наблюдения - 13.04.2017 14:31

Перед стартом Евровидения-2017 в Киеве будет функционировать 7000 камер видеонаблюдения. Такими цифрами делится директор департамента информационно-коммуникационных технология Киевской городской госадминистрации Юрий Назаров.

На настоящий момент возле мест социального значения, в центре города и на четырех мостах уже установлено четыре тысячи камер. Для технического обеспечения безопасности столицы полностью была создана инфраструктура. Кроме того, предполагается установка еще трех тысяч камер видеонаблюдения.

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Что касается основных объектов Евровидения-2017 в Киеве, то планируется установить еще 50 роботизированных камер, а также 250 обзорных камер. 115 камер будут установлены как внутри, так и снаружи Международного выставочного центра. Для анализа ситуации в МВЦ планируется также создать мониторинговый центр. Специальная система видеоаналитики будет определять по видео подозрительные предметы, нестандартное поведение, а также скопления людей, что позволит оперативно отреагировать на ситуацию.

Для контроля обстановки на основных локациях Евровидения дежурство будет осуществляться круглосуточно.

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