Какие улицы Черновцы остаются без воды за долги

- 13.04.2017 13:33
Какие улицы Черновцы остаются без воды за долги

Черновцыоблэнерго ограничил электроснабжение насосных агрегатов Черновцыводоканала на подстанции-3, которая находится по адресу улица Южно-Окружная, 25А. Такие меры были приняты в ответ на частичную неуплату задолженности в размере 3,2 миллионов гривен за потребленное в марте текущего года электричество.

Как отмечают в пресс-службе Черновицкого городского совета, в результате этого без воды оказались отдельные дома на бульваре Героев Крут, улицах Южно-Окружной, Авангардной, Русской и Головной. Всего без водоснабжение оказалось порядка 60 многоквартирных домов по указанным улицам.

Как и предупреждалось ранее, Черновцыоблэнерго продолжить отключать подачу электричества объектам водоканала в случае неуплаты долгов. 

Сейчас проходят переговоры в связи со сложившейся ситуацией. Если меры не будут предприняты, часть Черновцов может остаться без воды и на Пасху. В случае необходимости местные жители могут обращаться для заказа подвоза воды автоцистернами.

 

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