



Где в Черновцах можно получить бесплатные лекарства - 13.04.2017 12:20

Программа "Доступні ліки" распространяется на всю Украины, и Черновцы также не стали исключением. Появился перечень аптечных заведений города, которые предоставляют для амбулаторного лечения больным полностью бесплатные или частично компенсируемые государством лекарства. С нижеперечисленными аптеками были составлены договора на отпуск лекарственных средств от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета II типа.

Так, лекарства на бесплатной или частично бесплатной основе можно получить в аптеках "Вако" и "Гармония-2000" при коммунальном городском учреждении "Городская поликлиника №1", "Фармацевтическая фирма "Центр-Буковина" и "Гармония-2000" при городской поликлинике №2. В поликлинике №3 программа "Доступні ліки" распространяется на аптеки "Вако", "ЗІ" и "СадГор". Также лекарства доступны в "Маркет универсал ЛТД" при городской поликлинике №5.

В городской детской поликлинике доступные лекарства отпускает аптека "Вако", то же касается КГУ ЦПМСД "Роша", где также доступ к лекарствам предосталвляет "Фармацевтическая фмирма "Центр-Буковина". В Коммунальном медицинском учреждении ЦПМСД "Садгора" в программе "Доступні ліки" учавствуют аптеки "Фармацевтической фирмы "Центр-Буковина", "ЗІ" и "Вако".

Напомним, что Министерстов здравоохранения Украины в рамках программы "Доступні ліки" утвердила 157 торговых наименований препаратов, которые могут получить пациенты. Полностью бесплатными (стоимость компенсирует государство в полном объеме) являются 23 препарата. Что касается остальных лекарств, то за них пациентам необходимо будет заплатить в среднем от 10 до 30% стоимости.

Платиновая Буковина

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