Рыжий библиотечный кот помогает студентам снимать стресс

- 13.04.2017 11:51
Рыжий библиотечный кот помогает студентам снимать стресс

В библиотеке Кембриджского университета время от времени прохаживается рыжий кот по кличке Джаспер. Этот пятилетний рыжик принадлежит одному из сотрудников библиотеки экономики Маршалла - Саймону Фросту, и выполняет роль своеобразного антистресса для основных посетителей библиотеки - студентов.

Как стало известно, Джаспер в результате автомобильной аварии потерял левую заднюю лапку, и прежние хозяева его отказались. Саймон Фрост, который работает заместителем библиотекаря, увидел кота в спасательном центре и решил взять его к себе. Однажды хозяин взял своего питомца с собой на работу, после чего кот начал все чаще появляться в библиотеке.

Хромоножка Джаспер посетил мероприятие с чаепитием, в котором приняло участие более 140 владельцев кошек. Такие встречи стали проходить чаще, и сейчас их уже можно назвать традиционными. Теперь этого кота называют "талисманом библиотеки".

Кот спокойно прохаживается по университетской библиотеки, не проказникачает, ходит по книжным полкам, а вздремнуть предпочитает на изданиях Financial Times. У себя дома он проявляет больше активности. Саймон Фрост рассказывает, что Джаспер любит забраться на деревья, однако самостоятельно спускаться он не может.

Клэр Троуэлл, библиотекарь, рассказывает, что студенты любят проводить время с "библиотечным" котом. Многие утверждают, что общение с котом успокаивает и даже позволяет снять стрессы и волнения, связанные с учебой и экзаменами. 

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: кембриджский университет библиотека, кот Джаспер библиотека кембриджа

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