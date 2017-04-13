



Администрация Януковича уничтожила часть секретных документов СБУ - 13.04.2017 10:44

По информации ГПУ, Администрация президента Украины, когда страну возглавлял Янукович, способствовала уничтожению перечня секретных документов СБУ, которые были связаны с событиями Евромайдана в Киеве. Кроме того, еще ряд документов был раздан бывшим сотрудникам. Соответствующие данные присутствуют в постановлении суда от 31 марта по деллу о силовом разгоне участников акций протестов на Майдане Независимости 18-19 февраля 2014 года.

По результатам следственных мероприятий было установлено, что Администрацию президента Украины (тогда еще этот пост занимал Виктор Янукович), сотрудники СБУ в ноябре 2013 года - феврале 2014 года информировали письмами и уведомлениями о провдеении работы по борьбе с терроризмом. Также направлялись справки о том, какие принимаются решения касаемо приведения в готовность средств и сил по усиленной и повышенной степени готовности.

К материалам дела была присоединена часть документов, предоставленных Администрацией президента органу досудебного расследования.

Письмо Администрации президента Украины, датируемое 8 февраля 2017 года, свидетельствует о том, что перечень документов, в которых идет речь о кадровых перестановках в АПУ, имеет конфиденциальные данные, и находится в ведомстве. В то же время, сообщается, что в установленном порядке было уничтожено 15 документов. Работникам АПУ были выданы еще пять документов, однако эти люди уже не работают в настоящее время в ведомстве.

В тексте постановления отмечено, что вышеназванные документы относятся к событиям, которые расследуются. Они помечены грифом ограниченного доступа и могут выступать в качестве доказательств в уголовном производстве.

Напомним, в Украине пронеслись массовые протесты в конце 2013-начале 2014 годов, в результате чего в Украине сменилась власть. Между активистами и правоохранительными органами возник конфликт, в котором также принимали участие так называемые "титушки" - вооруженные бандиты, нанятые представителями старых властей. По словам бывшего генпрокурора Виталия Яремы, 77 протестующих погибли в Киеве в период с 18 по 20 февраля 2014 года. Также было ранено около 700 человек. на улице Институтской в Киеве во время конфликта 20 февраля погибло 48 активистов.

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