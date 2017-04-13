



Будапешт протестует против закрытия университета Сороса - 13.04.2017 09:56

12 апреля в столице Венгрии Будапеште на акции протеста вышли тысячи людей, которые выступают против возможного закрытия университета Сороса. Прошлым вечером количество демонстрантов составило примерно 10 тысяч человек.

Люди протестуют против закрытия частного Центральноевропейского университета, который был основан американским бизнесменом Джорджем Соросом. Участники акции выстроились на площади Будапешта, оставив свободное в форме сердца. Протестующие пикетировали здание венгерского парламента, выкрикивая лозунги "Свободная страна! Свободный университет!", "Европа, Европа!" и подобные. Также имели место мелкие конфликты с полицией.

В Европейской комиссии, напомним, в понедельник заявляли, что по ситуации по поводу утверждения изменений образовательного законодательства в Венгрии и риска закрытия университета проводится расследование. Возможно, против Будапешта будет подан судебный иск по данному вопросу.

Отметим, что на прошлой неделе венгерский парламент утвердил законопроект, согласно которому работа зарубежных вузов в стране меняется. В частности, предполагается запрет выдачи зарубежными вузами венгерских дипломов без межправительственного соглашения. Кроме того, вузы, которые не имеют отделения в собственной стране, не смогут работать на территории Венгрии. Стоит отмтеить, что в Университете Сороса на обучении находится порядка 1800 студентов из раных стран. Этот вуз имеет статус иностранного, аккредитованного в США, но его единственное отделение находится именно в Будапеште.

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