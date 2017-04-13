



Черновцы до августа могут закупить новые троллейбусы - 13.04.2017 09:24

Электронную петицию, согласно которой предлагается закупить новые троллейбусы для города, рассмотрели на заседании депутаты Черновицкого городского совета.

Как отмечается, депутаты поддержали закупку 20 новых единиц электротранспорта.

Богдан Ковалюк предложил осуществить закупку новых троллейбусов до августа текущего года. В связи с этим, горсовет обязал Чероновицкое троллейбусное управление использовать для обслуживания новых машин расходные материалы, которые предусматриваются техническими характеристиками. Данный пункт используется для того, чтобы избежать ситуации, которая произошла в Сумах. Там спустя некоторое время после закупки новых троллейбусов из-за использования несоответствующих расходных материалов три новых машины вышли из строя.

Условие касаемо обязательного приобретения троллейбусов исключительно украинского производства было удалено из проекта решения. Депутаты отмечают, что троллейбусы или их составляющие не были российского производства.

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