



Верблюд из американского парка украл еду из машины - 12.04.2017 17:10

В техасском сафари-парке американские туристки решили снять на видео свое посещение парка. И не зря, ведь им пришлось пережить довольно необычную встречу с местными животными.

В автомобиле, который перемещался по парку, находились две женщины и ребенок. Дорогу автомобилю преградили верблюд со страусом, причем первый из них просунул через водительское окно голову и принялся уничтожать лежавший рядом с водительским сидением бумажный пакет с едой. Несмотря на то, что женщины старались своими криками отпугнуть животное, верблюд спокойно продолжил уплетать пакет и его содержимое.

Туристки решили обезопасить себя и содержимое автомобиля от нападения страуса, потому после инцидента с верблюдом поспешно закрыли окна авто. Впрочем, птица также была непротив поживиться чем-нибудь, потому принялась клевать окна.

Стоит отметить, что посетителей сафари-парка предупреждают - если окна авто будут открыты, в них не преминут заглянуть олени, жирафы, зебры и другие животные в поисках провианта.

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