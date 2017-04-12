



Школа красоты Слава Студио приглашает на обучение - 12.04.2017 15:12

Школа красоты SlavaStudio приглашает желающих пройти обучение парикмахерскому искусству, визажу и маникюру. Если вы намерены намерены обрести знания и опыт, а также получить квалификацию и сертификат или диплом государственного образца, то вы обратились по адресу. Школа красоты SlavaStudio поможет вам получить желаемую специальность и профессию. Документы государственного образца выдаются на основании Лицензии МОН Украины №119 от 17 ноября 2015 года.

Контакты школы красоты смотрите здесь - Слава студио .

Подготовка мастеров в школе красоты SlavaStudio осуществляется по следующим специальностям: парикмахер-универсал, барбер (мужской парикмахер), свадебный стилист (подготовка включает обучение мастерству свадебной прически и макияжу); базовые курсы маникюра "Салонный мастер", гелевого моделирования "Азбука современных ногтей" и "Бизнес-курс", который подразумевает обучение маникюру плюс гелевому моделированию. Также набираются группы на обучение мастерству педикюра, био-татуажу бровей, наращиванию ресниц, росписью хной "Мехенди", депиляции. Возможно обучение по специальностям массажист (базовый курс), массажист-эстет, косметолог-эстет, визажист-стилист, профессиональный визажист (базовый курс), а также визаж для себя.

За 10 лет существования школа красоты SlavaStudio выпустила множество талантливых специалистов, и полезные навыки обрели выпускники или ученики школ, а также обладатели высшего образования, которые не смогли реализовать свои силы по специальности, а также те, кто всегда мечтал создавать красоту своими руками. Школа SlavaStudio предоставляет дипломы государственного образца с присвоением квалификации.

Продолжительность обучения может быть различной - от 4 занятий до 6 месяцев. За довольно короткие сроки талантливые учителя помогают обретать необходимые знания и умения с получением новой профессии. Учебные программы состоят из блоков теории и практики, и именно практическим занятиям уделяется огромная доля внимания, чтобы выпускники школы красоты становились мастерами по работе в салонах красоты. Обучение осуществляется в просторных аудиториях школы. Материалы и необходимые инструменты частично предоставляются школой красоты SlavaStudio. Дополнительную практику в течение 2 месяцев выпускники проходят в эконом-парикмахерской, которая работает при школе. SlavaStudio помогает выпускникам с трудоустройством. Прошедшие базовый курс ученики спустя определенный период могут воспользоваться специальными программами повышения квалификации. Обучение в школе красоты SlavaStudio подразумевает проведение мастер-классов, семинаров, а также круглых столов, участие в модных показах и чемпионатах. Преподавателями в SlavaStudio являются знатоки своего дела - победители региональных, всеукраинских и международных чемпионатов, а также члены жюри на таких мероприятиях. На счету преподавателей и учеников школы красоты SlavaStudio - 15 призовых мест.

Выпускники школы красоты SlavaStudio занимаются любимым делом не только в Украине, но и за ее пределами - в Германии, Италии, Испании, Португалии, Канаде, Словакии, Румынии, США и других странах.

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