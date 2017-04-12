Школа красоты Слава Студио приглашает на обучение

- 12.04.2017 15:12
Школа красоты Слава Студио приглашает на обучение

Школа красоты SlavaStudio приглашает желающих пройти обучение парикмахерскому искусству, визажу и маникюру. Если вы намерены намерены обрести знания и опыт, а также получить квалификацию и сертификат или диплом государственного образца, то вы обратились по адресу. Школа красоты SlavaStudio поможет вам получить желаемую специальность и профессию. Документы государственного образца выдаются на основании Лицензии МОН Украины №119 от 17 ноября 2015 года.

Контакты школы красоты смотрите здесь - Слава студио.

Подготовка мастеров в школе красоты SlavaStudio осуществляется по следующим специальностям: парикмахер-универсал, барбер (мужской парикмахер), свадебный стилист (подготовка включает обучение мастерству свадебной прически и макияжу); базовые курсы маникюра "Салонный мастер", гелевого моделирования "Азбука современных ногтей" и "Бизнес-курс", который подразумевает обучение маникюру плюс гелевому моделированию. Также набираются группы на обучение мастерству педикюра, био-татуажу бровей, наращиванию ресниц, росписью хной "Мехенди", депиляции. Возможно обучение по специальностям массажист (базовый курс), массажист-эстет, косметолог-эстет, визажист-стилист, профессиональный визажист (базовый курс), а также визаж для себя.

За 10 лет существования школа красоты SlavaStudio выпустила множество талантливых специалистов, и полезные навыки обрели выпускники или ученики школ, а также обладатели высшего образования, которые не смогли реализовать свои силы по специальности, а также те, кто всегда мечтал создавать красоту своими руками. Школа SlavaStudio предоставляет дипломы государственного образца с присвоением квалификации.

Продолжительность обучения может быть различной - от 4 занятий до 6 месяцев. За довольно короткие сроки талантливые учителя помогают обретать необходимые знания и умения с получением новой профессии. Учебные программы состоят из блоков теории и практики, и именно практическим занятиям уделяется огромная доля внимания, чтобы выпускники школы красоты становились мастерами по работе в салонах красоты. Обучение осуществляется в просторных аудиториях школы. Материалы и необходимые инструменты частично предоставляются школой красоты SlavaStudio. Дополнительную практику в течение 2 месяцев выпускники проходят в эконом-парикмахерской, которая работает при школе. SlavaStudio помогает выпускникам с трудоустройством. Прошедшие базовый курс ученики спустя определенный период могут воспользоваться специальными программами повышения квалификации. Обучение в школе красоты SlavaStudio подразумевает проведение мастер-классов, семинаров, а также круглых столов, участие в модных показах и чемпионатах. Преподавателями в SlavaStudio являются знатоки своего дела - победители региональных, всеукраинских и международных чемпионатов, а также члены жюри на таких мероприятиях. На счету преподавателей и учеников школы красоты SlavaStudio - 15 призовых мест.

Выпускники школы красоты SlavaStudio занимаются любимым делом не только в Украине, но и за ее пределами - в Германии, Италии, Испании, Португалии, Канаде, Словакии, Румынии, США и других странах.

Платиновая Буковина

Ключові слова: слава студио черновцы, черновцы школа красоты, SlavaStudio

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Верблюд из американского парка украл еду из машины В техасском сафари-парке американские туристки решили снять на видео свое посещение парка. И не зря, ведь им пришлось пережить
- 12.04.2017 17:10
На ЗНО 2017 зарегистрировалось 6042 буковинца В Украине внешнее независимое оценивание знаний ЗНО-2017 пройдет с 23 мая по 16 июня. В Черновицкой области принять участие в тестировании намерены 6042 человека.
- 12.04.2017 15:58
Украинские пенсии повысят с 1 октября По информации Министерства социальной политики, бюджету Украины необходимо 11-12 миллиардов гривен, чтобы гарантировать с 1 октября повышение
- 12.04.2017 15:24
Черновчане могут остаться без воды на Пасху из-за долгов В Черновцах на Пасху многие пользователи могут остаться без водоснабжения. Как и прежде - всему виной задолженность
- 12.04.2017 14:00
В зоне АТО за сутки ранили пятерых бойцов ВСУ По словам спикера Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрея Лысенко, за прошедшие сутки на Донбассе ранения получили пятеро украинских
- 12.04.2017 13:57
Разыскивается пропавшая буковинка На территории Черновицкой области, в поселке Берегомет Вижницкого района пропала без вести 42-летняя женщина.
- 12.04.2017 13:12
На Евровидение-2017 предлагают ограничить употребление спиртного Во время Евровидения-2017 в Киеве на территории Еврогородка на Крещатике предлагается ввести так называемый "сухой закон
- 12.04.2017 12:03
Ученые развили резистентность клеток к ВИЧ Ученым из США удалось сделать клетки, стойкие к вирусу иммунодефицита человека. Данное открытие позволит разработать новые методы
- 12.04.2017 11:25
В Германии подорвали автобус ФК Боруссия В Дортмунде перед автобусом, в котором находились игроки футбольного клуба "Боруссия", произошел взрыв. Происшествие
- 12.04.2017 10:59
Чем опасно исчезновение Луны Земля по разным причинам может лишиться своего естественного спутника - Луны, как утверждают ученые. Такой ход событий
- 12.04.2017 10:46

Всі новини