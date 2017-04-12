Черновчане могут остаться без воды на Пасху из-за долгов

- 12.04.2017 14:00
Черновчане могут остаться без воды на Пасху из-за долгов

В Черновцах на Пасху многие пользователи могут остаться без водоснабжения. Как и прежде - всему виной задолженность коммунального предприятия Черновцыводоканал перед ПАО ЭК Черновцыоблэнерго.

На сегодняшнем заседании на сессии Черновицкого городского совета депутаты обсуждали результаты своей деятельности, однако, без обсуждения остались другие важные вопросы для черновчан, в особенности, касаемо возможных проблем с водоснабжением.

На заседании сессии горсовета отметили, что решение касаемо Черновцыводоканала должно быть принято еще в конце марта. На повестке дня уже которое заседание подряд - вопросы о финансовой помощи коммунальным предприятиям города. Как стало известно, отключения водоканалу Черновцыоблэнерго начал осуществлять с 11 апреля, и в итоге многие черновчане рискуют остаться без воды на Пасху.

Отмечается, что вопрос о распределении финансов для коммунальных предприятий будет рассматриваться сегодня на заседании горсовета в 15:00.

Платиновая Буковина, Черновцы

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