Разыскивается пропавшая буковинка- 12.04.2017 13:12
На территории Черновицкой области, в поселке Берегомет Вижницкого района пропала без вести 42-летняя женщина.
Пропавшую зовут Любовь. Сообщается, что жительница Берегомета пропала примерно две недели назад - она ушла из дома в сторону Черновцов.
На женщине были надеты синие джинсы, кожаная куртка темно-коричневого цвета, черные туфли. Женщина полноватого телосложения, инвалид с детства.
Всех, кто обладает какой-нибудь информацией о разыскиваемой женщине, просят обратиться в полицию или по следующим номерам: (068) 46 60 702; (067) 78 06 189; (099) 40 05 194; (03730) 3 10 26.
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