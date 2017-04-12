



Разыскивается пропавшая буковинка - 12.04.2017 13:12

На территории Черновицкой области, в поселке Берегомет Вижницкого района пропала без вести 42-летняя женщина.

Пропавшую зовут Любовь. Сообщается, что жительница Берегомета пропала примерно две недели назад - она ушла из дома в сторону Черновцов.

На женщине были надеты синие джинсы, кожаная куртка темно-коричневого цвета, черные туфли. Женщина полноватого телосложения, инвалид с детства.

Всех, кто обладает какой-нибудь информацией о разыскиваемой женщине, просят обратиться в полицию или по следующим номерам: (068) 46 60 702; (067) 78 06 189; (099) 40 05 194; (03730) 3 10 26.





Платиновая Буковина

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