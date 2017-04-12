На Евровидение-2017 предлагают ограничить употребление спиртного

- 12.04.2017 12:03
На Евровидение-2017 предлагают ограничить употребление спиртного

Во время Евровидения-2017 в Киеве на территории Еврогородка на Крещатике предлагается ввести так называемый "сухой закон".

Такой идеей поделился депутат Киевского городского государственного совета Александр Пабат на своей странице в Facebook.

По словам Пабата, предполагается, что на продажу спиртных напитков в Киеве во время проведения конкурса могут быть ввеены ограничения. В частности, Национальная полиция выступает с призывом принять распоряжение, согласно которому в период проведения Евровидения в столице будет запрещено употреблять столовые вина, слабоалкогольные и спиртные напитки, а также пиво. Может быть разрешено только пиво в пластиковой таре.

Ограничения по употреблению спиртного в период конкурса предполагается ввести на территории Еврогородка с 4 по 15 мая. С 8 по 13 мая запрет на употребление алкоголя будет действовать для территорий, которые прилегают к главной сцене Евровидения -2017 - Международному выставочному центру.

 

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