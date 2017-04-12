



Ученые развили резистентность клеток к ВИЧ - 12.04.2017 11:25

Ученым из США удалось сделать клетки, стойкие к вирусу иммунодефицита человека. Данное открытие позволит разработать новые методы лечения, а также эффективные профилактические меры.

Для этого исследователи из The Scripps Research Institute в Сан-Диего наполнили иммунные клетки антителами, что позволило создать целую популяцию клеток, резистентных к ВИЧ. Данные клетки способны в достаточно краткие термины заменять те, которые погибли. Данный метод обеспечивает гораздо большую эффективность, нжели другие виды современной терапии. В теории, использование таких клеток является ключем к излечению смертельного заболевания. Предполагается в ближайшее время инициировать проверку нового метода лечения на безопасность, и если результаты будут положительными, речь может идти уже об испытаниях при участии людей.

Отметим, что сначала новый метод был испробован учеными против риновируса, который провоцирует обычную простуду.

Для доставки нового гена в культуру человеческих клеток ученые использовали переносчика инфекций - лентивирус. После этого был осуществолен синтез клеточных антител, связанных с рецепторами человеческих клеток для проникновения в организм вируса. После размещения антител в необходимом месте, вирус больше не мог распространять инфекцию, проскольку не смог проникать в клетки. Незащищенные антителами клетки погибали, и благодаря этому клетки с защитой выживали и размножались, передавая новым клеткам защитные гены.

По словам авторам нового исследования, новый метод является своего рода клеточной вакцинацией. По сравнению с другими видами терапии, данный способ имеет ряд преимущества, так как при относительно низкой концентрации антител они могут свободно перемещаться в кровотоке.

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