



В Германии подорвали автобус ФК Боруссия - 12.04.2017 10:59

В Дортмунде перед автобусом, в котором находились игроки футбольного клуба "Боруссия", произошел взрыв. Происшествие случилось перед матчем 1/4 финала Лиги Чемпионов Боруссия - Монако. Матч лоджидался в 21:45 на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

Взрывное устройство сдетонировало, из-за чего все четыре колеса автобуса рванули, а также вылетели передние окна транспортного средства. Из пассажиров автобуса пострадал 26-летний форвард Марк Бартра - у него была травмирована рука. Испанца немедленно отправили в больницу, где его прооперировали и извлекли из руки инородные осколки. Вторым пострадавшим в результате взрыва стал офицер полиции из кортежэа сопровождения. Полицейский получил акустическую травму.

Представители обоих футбольных клубов, а также представители УЕФА провели совещание и приняли решение отменить матч. Предположительно, поединок состоится уже сегодня, 12 апреля, в 19:45 по Киеву.

Полиция Дортмунда спустя некоторое время выступила с официальным заявлением по поводу случившегося. Так, правоохранители подвердили, что рядом с автобусом "Боруссии" прогремело три взрыва.

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