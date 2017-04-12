



Чем опасно исчезновение Луны - 12.04.2017 10:46

Земля по разным причинам может лишиться своего естественного спутника - Луны, как утверждают ученые. Такой ход событий приведет к массе проблем.

По словам специалистов, это грозит исчезновению жизни на Земле.

Антропогенный фактор приводит к тому, что Луна с каждым годом все больше и больше отдаляется от нашей планеты. В дальнейшем расстояние между планетой и спутником может увеличиться настолько, что Земля утратит влияние Луны, которое дает массу преимуществ. Именно под воздействием Луны на Земле сохраняется определенная стабильность. В частности, Луна и Солнце позволяют делают процесс приливов и отливов в Мировом океане контролируемым. Благодаря им также на планете сохраняются определенные климатические условия.

Так, если Земля утратит свой естественный спутник, то изменения не заставят себя ждать. В Мировом океане нарушится стабильный уровень воды, в результате чего можно ожидать как потопа, так и сербезнейшей засухи. Кроме того, лишение спутника может привести к более частым природным катаклизмам, которые рано или поздно приведут к уничтожению всего живого на Земле.

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