Азовское море почти исчерпало рыбные ресурсы

- 12.04.2017 10:23
Азовское море почти исчерпало рыбные ресурсы

Для полноценного вылова рыбы в промышленных масштабах в Азовском море остается только три вида рыбы. Такую информацию приводит Александр Чистяков, глава Ассоциации рыбаков Украины.

Отмечается, что в свое время Азовское море было одним из самых наполненных рыбой морей. По сравнению с Каспийским морем, в Азовском водилось в 6,5 раз больше рыбы.

На настоящий момент рыбные ресурсы Азовского моря находятся в буквальном смысле на грани уничтожения, к чему привело потребительское отношение к морю. Глава Ассоциации рыбаков Украины отмечает, что вина - в грабительском отношении к морю. Для полноценного вылова из 40 промышленных видов рыб в море имеется только три вида, и те добываются в чрезвычайно малых количествах. Речь идет о тюльке, хамсе и бычке.

Чистяков отмечает, что сейчас защита моря от потери рыбных ресурсов является ничем иным, как коммерческой структурой. Огромное количество рыбы вылавливается во время нереста якобы для исследовательских целей, однако при этом используются абсолютно варварские меры, которые наносят ресурсам моря непоправимый ущерб. Вылов бычка в Азовском море запрещен до 15 августа. Несмотря на это, якобы в научных целях в течение лета традиционно проходят по морю сейнеры с механизированными драгами и тралами. В это время рыба нерестится, что приводит к уничтожению рыбы. Эксперты отмечают, что ловля рыбы в этот период сопровождается выбросом огромного количества икры, которая разрушается. Ловля во время нереста не имеет ничего общего с наукой и ведет, как утверждают эксперты, исключительно к уничтожению запасов рыбы в море.

Азовское море некогда относилось к одним из самых насыщенных рыбой морей. К уничтожению его основного ресурса, помимо варварского отлова рыбы, также приложили свою руку браконьеры, неучтенный промышленный вылов рыбы, а также неочищенные сливы отходов в море от местных металлургических предприятий.

Платиновая Буковина

Ключові слова: рыбный ресурс Азовского моря, рыбная промышленность Украины, Азовское море рыба

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