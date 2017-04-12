



С начала года за коррупцию наказали 6 буковинских чиновников - 12.04.2017 09:58

Активная работа по противодействию коррупции и связанным с коррупцией правонарушениям продолжается осуществляться органами прокуратуры Черновицкой области.

Так, с начала 2017 года к дисциплинарной ответственности были привлечены 6 чиновников.



Сообщается, что всего с начала года было рассмотрено при участии прокуроров в судах 17 протоколов, котоыре были составлены Управлением защиты экономики в Черновицкой области. Все они были составлены за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов - в соответствии со статьей 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Так, к 16 лицам были применены административные взыскания.

В соответствии с частью 3 статьи 65 Закона Украины "О предотвращении коррупции" было внесено 12 поданий с требованиями провести служебное расследование. Из них 7 были рассмотрены, и к дисциплинарной ответственности привлечены 6 чиновников. На рассмотрении находится еще 5.

Платиновая Буковина

Всі новини