С начала года за коррупцию наказали 6 буковинских чиновников

- 12.04.2017 09:58
С начала года за коррупцию наказали 6 буковинских чиновников

Активная работа по противодействию коррупции и связанным с коррупцией правонарушениям продолжается осуществляться органами прокуратуры Черновицкой области.

Так, с начала 2017 года к дисциплинарной ответственности были привлечены 6 чиновников.

Сообщается, что всего с начала года было рассмотрено при участии прокуроров в судах 17 протоколов, котоыре были составлены Управлением защиты экономики в Черновицкой области. Все они были составлены за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов - в соответствии со статьей 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Так, к 16 лицам были применены административные взыскания.

В соответствии с частью 3 статьи 65 Закона Украины "О предотвращении коррупции" было внесено 12 поданий с требованиями провести служебное расследование. Из них 7 были рассмотрены, и к дисциплинарной ответственности привлечены 6 чиновников. На рассмотрении находится еще 5.

 

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Ключові слова: коррупция черновцы, буковина борьба с коррупцией

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