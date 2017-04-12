



Боевики подтягивают технику к первой линии - 12.04.2017 09:36

К первой линии атаки боевики формирования "ЛНР" подтянули танковую роту. Эти действия они осуществили в ночное время.

Такую информацию озвучил военный эксперт и народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротиление" Дмитрий Тымчук.

Так, по словам Тымчука, к первой линии в треугольнике Великогоровка-Калиново-Алмазная террористы подтянули роту танков. Отмечается, что технику перемещали в ночное время. На отдельных направлениях отмечаются танки, размещенные и замаскированные в балках и посадках по 1-2 машины.

Указанные танки используются для обеспечения огневой поддержки для пехотных подразделений и для укрепления пехотной обороны на указанной территории.

В то же время, на Кадиевку (бывший Стаханов) осуществляется перемещение материально-технического снабжения. Таже снабжение перебрасывают в Сентяновку, Первомайск, используя Михайловскую развязку. В среденм за сутки перемещается от 15 до 20 грузовиков, перевозящих преимущественно топливо и боеприпасы.

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