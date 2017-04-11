



О чем говорит цвет фруктов и овощей - 11.04.2017 17:28

Чтобы организм сполна получал необходимые витамины, в день желательно употреблять примерно 500 грамм овощей, фруктов и зелени. Стоит отметить, что у фруктов определяющим фактором по пользе является цвет.

Красный цвет плодов говорит о том, что они являются ценным источником калия и железа, также в них присутствуют антоцианы и ликопин, благодаря которым организм борется с различными заболеваниями. Эти вещества укрепляют защиту организма от рака, а также от преждевременного старения. В особенности овощи и фрукты красного цвета полезны для повышения иммунитета, укрепляют организм. Присутствующие в красных плодах антиоксиданты способствуют выведению из организма свободных радикалов.

Оранжевый цвет сигнализирует о том, что в плодах сожержится витамин С, каротин и масса других полезных для нервной и сердечно-сосудистой систем, а также для зрения веществ. В оранжевых фруктах и овощах присутствует бета-каротин, который в организме трансформируется в витамин А. Он необходим для укрепления иммунной системы, для красивой и здоровой кожи, а также для крепких костей. Оранжевая расцветка характерна для цитрусовых, что означает присутствие в них большого количества фитохимических соединений, укрепляющих защиту организма от онкологических заболеваний.

О присутствии большого количества клетчатки, кальция, лютеиновой кислоты, витамина С, фолиевой кислоты и бета-каротина свидетельствует зеленый цвет продуктов. К примеру, лютеин полезен тем, что он защищает наши глаза от возрастных изменений, в частности, от дегенерации желтого тела. Чтобы снизить риск врожденных заболеваний, беременным женщинам рекомендуют налегать на продукты, содержащие фолиевую кислоту, а это - зеленые фрукты и овощи.

Синяя расцветка фруктов и овощей - это признак высокого содержания в них антоцианов, которые позволяют организму справляться с множеством болезней. Антоцианы защищают клетки от окислительных процессов, приводящих к повреждениям. Употребление синих плодов - это не только отличная профилактика инсультов, болезней сердечно-сосудистой системы, онкологии, но и гарантия хорошей памяти и медленного старения организма.

Белый цвет фруктов и овощей означает, что в них имеется аллицин, который отвечает за снижение плохого холестерина в крови. В составе белых плодов присутствуют особые питательные вещества, которые стимулируют регуляторы иммунной системы организма - В- и Т-клетки. Употребление белых фруктов и овощей позволяет снизить риск заболевания раком молочной железы, простаты и толстой кишки. Так, в белом картофеле, цветной капусте, шапиньонах, редиске и луке присутствует в большом количестве магний, калий, а также клетчатка. Благодаря последней организм быстрее насыщается, налаживается работа пищеварительной системы. Калий весьма полезен для здоровья сердца и сосудов, а также крепких мышц, а магний позволяет находиться в хорошем настроении и справляться с депрессиями. Стоит отметить, что в белых пложах также имеется витамин С.

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