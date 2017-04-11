



Первая вакцина от вируса Зика проходит первые тесты - 11.04.2017 15:08

На стадии разработки находится первая вакцина, призванная справиться с вирусом Зика. После одной прививочной дозы новый препарат оказался способен полностью защищить мышей от вируса. Таким открытиями делятся исследователи Медицинского отделения Техасского университа Галвестона и Института Эвандро Чагаса (Министерство здравоохранения Бразилии).

У взрослых и детей вирус Зика не вызывает конкретных симптомов, однако вызывает риск развития микроцефалии и патологий развития у плода в утробе беременной женщины, которая заразилась. Вирус передается половым путем, потому вакцинация мужчин является профилактическим средством.

Новые вакцины были созданы на основе инактивированной версии сируса Зика, о чем рассказал автор и профессор Кепнера на кафедре биохимии и молекулярной биологии Пей-Юн Ши. Чтобы вакцина применялась, необходимо, тчобы она гарантировала отличный эффект и была безопасной для организма. По его словам, изготовленные из живых аттенуированных вирусов вакцины зачастую гарантируют быстрый иммунитет и, что немаловажно, на долговечной основе.

Для создания вакцины исследователи использовали вирус Зика с удаленным сегментом вирусного генома. Такой прием как удаление одного сегмента генома применялся в создании вакцины от лихорадки денге. Сейчас данная вакцина проходит третий этап клинических испытаний.

Вакцинацией от вируса Зика предполагается защитить в первую очередь женщин детородного возраста, их мужчин-партнеров, а также детей в возрасте до 10 лет.

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