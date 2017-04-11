Депутаты Черновицкого горсовета отменили проезд по 4 гривны

- 11.04.2017 14:27
Депутаты Черновицкого горсовета отменили проезд по 4 гривны

На заседании Черновицкого городского совета депутаты утвердили решение отменить постановление исполкома о повышении стоимости проезда до 4 гривен в мартрутках. Напомним, в Черновцах проезд подорожал с 1 апреля - до 4 гривен в маршрутке и 2 гривен в троллейбусе.

За отмену решения о повышении тарифов проголосовали 26 депутатов городского совета.

Так, депутаты олтменили пункт решения исполкома, согласно которому с 1 апреля 2017 года в Черновцах в городском транспорте вводится стоимость проезда в автобусах и маршрутных такси на уровне 4 гривен.

Для того, чтобы данные изменения вступили в силу, ожидается подпись мэра города Алексея Каспрука.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: черновцы маршрутка, проезд в маршрутках черновцов

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