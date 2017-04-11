В апреле рядом с Землей пролетит яркий астероид

- 11.04.2017 13:49
В апреле рядом с Землей пролетит яркий астероид

На минимальное расстояние с Землей сблизится астероид JO25, и объект можно уже наблюдать в ночном небе, а вскоре - в период с 19 по 21 апреля - астероид будет видет лучше всего. Отмечается, что его могут наблюдать жители всего земного шара.

По словам ученых, астероид они обнаружили еще три года назад, в мае 2014 года, в обсерватории Catalina Sky, который является совместным проектом Университета Аризоны и NASA.

Диаметр астероида составляет примерно 600 метров. Астероид будет приближаться к Земле со стороны Солнца, и его можно будет отличить даже с помощью обычного телескопа и даже бинокля. Расстояние между Землей и JO25 составит 1,8 миллионов километров, что в 4,6 раз больше, чем расстояние между нашей планетой и Луной. В NASA утверждают, что данный астероид не несет никакой опасности для Земли.

За последине 400 лет данный астероид продетает рядом с Землей на самом близком расстоянии, по сравнению с другими космическими объектами. При этом, согласно прогнозам астрономов, а ближайшие 500 лет подобных явлений случаться не будет, потому и сторонним наблюдателям, и ученым не стоит упускать такой шанс и осуществить наблюдения за небесным телом. 

 

Платиновая Буковина

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