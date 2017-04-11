Гаагский суд вынесет решение по иску Украина-РФ 19 апреля

- 11.04.2017 10:49
Гаагский суд вынесет решение по иску Украина-РФ 19 апреля

Официальное решение Международного суда ООН касаемо временных мер по иску "Украина против Российской федерации" будет озвучено 19 апреля. Отметим, что иск Украины против РФ касается нарушения двух конвенций ООН.

Дата озвучивания решения указана на сайте Гаагского суда.

В сообщении указано, что главный судебный орган Организации Объединенных Наций - Мужденародный суд ООН - уже готов вынести постановление касаемо ходатайства Украины о временных мероприятиях по поводу применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Таким образом, 19 апреля суд начнет открытое заседание, на котором будет вынесено официальное решение. Начало заседания - в 16:00 по киевскому времени.

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Ключові слова: Гаага иск Украины против России, Международный суд ООН

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