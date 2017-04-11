



В Черновцах среди дня ограбили женщину - 11.04.2017 09:54

На проспекте Независимости в Черновцах произошла кража среди бела дня - 10 апреля у женщины украли мобильный телефон.

Пострадавшая позвонила на спецлинию 102 и сообщила о краже. Неизвестный мужчина завладел телефоном в открытой форме на улице и поспешил скрыться с место происшествия.



Правоохранительные органы предприняли оперативные меры, в ходе которых удалось обнаружить мужчину. Он утверждал, что телефон был найден им на улице. Однако на вопросЮ, почему он решил сбежать, мужчина не смог ответить.

Украденный телефон вернули хозяйке, а вора направили в Шевченковское отделение полиции.

Платиновая Буковина

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