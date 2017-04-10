



Украина - первая в рейтинге стран по уровню коррупции - 10.04.2017 17:23

Аудиторская компания Ernst & Young провела исследование по уровню коррупции среди стран c развитыми и развивающимися рынками Европы, Ближнего Востока, Африки и Индии. Всего в рейтинге коррупции приняла участие 41 страна. "Лидером" данного рейтинга оказалась Украина.

В рамках исследования был проведен опрос 4100 представителей крупных фирм из 41 государства в период с ноября 2016 года по январь 2017 года. На вопросы участники исследования отвечали онлайн либо во время личной встречи на родном языке. Участие в опросе принимали члены советов директоров, рукоовдители среднего звена, топ-менеджеры и обычные работники. Что касается Украины, то в опросе приняли участие 100 сотрудников разных фирм.

В подобном рейтинге Украина по результатам 2015 года занимала седьмое место. Спустя два года ситуация с коррупцией существенно ухудшилась - Украина заняла первое место. По мнению 88% респондентов, в Украине взяточничество очень распространено. Свою склонность дать взятку для успешного заключения соглашения либо для продления уже действующего выразили 37% опрошенных людей. Авторы исследования отмечают, что ухудшение делового климата, низкий уровень экономического роста и неэффективность системы наказания за взяточничество - все это приводит к коррупционным мероприятиям.

По результатам исследования было установлено следующее. 51% участников опроса отмечают, что проблема коррупции в бизнес-среде из страны весьма распространена, несмотря на то, что имеются сдвиги в борьбе с коррупцмей. Среди членов совета директоров либо топ-менеджеров 77% респондентов отметили, что коррупция может быть оправдана только тогда, если это положительным образом скажется на судьбе компании. О случаях коррупции могут рассказать 21% участников опроса, которые могут обратиться с данным вопросом на "горячую линию" своей фирмы.

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