В Черновцах заминировали школу №33- 10.04.2017 16:28
Помещение общеобразовательной школы №33 в Черновцах сейчас внимательно осматривают пиротехники на предмет выявления взрывоопасных предметов.
Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщают в отделе связей с общественностью главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.
Сообщение о минировании учебного заведения поступило от неизвестного лица.
На место происшествия были вызваны все экстренные службы. С территории школы были эвакуированы все ученики и персонал школы.
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