



В Черновцах заминировали школу №33 - 10.04.2017 16:28

Помещение общеобразовательной школы №33 в Черновцах сейчас внимательно осматривают пиротехники на предмет выявления взрывоопасных предметов.

Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщают в отделе связей с общественностью главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.

Сообщение о минировании учебного заведения поступило от неизвестного лица.

На место происшествия были вызваны все экстренные службы. С территории школы были эвакуированы все ученики и персонал школы.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини