Абонплату за газ решили отменить

- 10.04.2017 16:22
Абонплату за газ решили отменить

Национальная комиссия, осуществляющая реглирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 10 апреля отменила собственное решение о назначении абонплаты по распределению и транспортировке природного газа. Напомним, абонентская плата была введена с 1 апреля 2017 года.

Предполагается доработать процедуру, чтобы абонплата не влияла на потребителей природного газа как чрезмерная финансовая нагрузка.

Отметим, что решение НКРЭКУ ввести дополнительную абонплату вызвала недовольство среди населения. По результатам подсчетов было установлено, что для некоторых категорий потребителей с введением абонплаты финансовая нагрузка увеличится до 3 раз. Вмешательство в ситуацию президента Украины и Кабинета министров привело к пересмотру Национальной комиссией решения. Так, решение регулятора по введению тарифов на транспортировку и распределение природного газа было приостановлено уже 4 апреля, и 10 апреля - отменено.

Согласно требованиям, предусматривалось введение абонентской платы за транспортировку и распределение газа, то есть, услуга отделялась от общего тарифа. При этом, предполагалось введение фисированной абонплаты, вне зависимости от объемов потребления, и расчитывалась она по нормам либо по типоразмеру счетчика. Согласно нововведению, некоторым пользователям приходилось бы доплачивать в обязательном порядке до 100-200 гривен, причем, на этот платеж субсидия не распространялась.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: абонплата на газ, газ обязательная абонплата

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