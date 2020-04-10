В Египте объявлено чрезвычайное положение- 10.04.2017 12:37
После случившихся 9 апреля в Египте терактов в стране был введен режим чрезвычайного положения, который продлится три месяца. Напомним, в прошлое воскресенье в двух церквяз городов Александрия и Танта прогремели взрывы.
О введении чрезвычайного режима заявил в обращении к нации президент Египта Адбдельфаттах Сиси. Введение чрезвычайного положения в стране, по его словам, было осуществлено после необходимых конституционных и юридических процедур.
Президент обратился к народу как к египтянам, независимо от того, какую религию они исповедуют. По словам Сиси, террористы заинтересованы в подрыве единства народа, потому стоит сохранять бдительность, чтобы сохранить свою родину. наряду с введением режима чрезвычайного положения в стране также будет создан Высший совет по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Президент Египта выступил с призывом к международному сообществу, чтобы определить страны, оказывающие террористам поддержку, и привести их власти к правосудию.
Напомним, 9 апреля в Египте были осуществлены две атаки на христианские храмы. По меньшей мере 40 человек погибло в результате терактов, также было ранено более 113 человек. По разным данным, от взрыва в церкви города Танта погибло от 25 до 30 человек (по различным данным). Здесь было ранено более 50 человек.
В Александрии взрыв случился в ухода в Собор Святого Марка. Примерно 11 человек погибли в результате данной атаки. Полиция установила, что оба взрыва были спровоцированы террористами-смертниками. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за обе атаки.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 10.04.2017 17:23
- 10.04.2017 16:28
- 10.04.2017 16:22
- 10.04.2017 13:04
- 10.04.2017 12:21
- 10.04.2017 11:50
- 10.04.2017 10:57
- 10.04.2017 10:18
- 10.04.2017 09:52
- 10.04.2017 09:39