



В Египте объявлено чрезвычайное положение - 10.04.2017 12:37

После случившихся 9 апреля в Египте терактов в стране был введен режим чрезвычайного положения, который продлится три месяца. Напомним, в прошлое воскресенье в двух церквяз городов Александрия и Танта прогремели взрывы.

О введении чрезвычайного режима заявил в обращении к нации президент Египта Адбдельфаттах Сиси. Введение чрезвычайного положения в стране, по его словам, было осуществлено после необходимых конституционных и юридических процедур.

Президент обратился к народу как к египтянам, независимо от того, какую религию они исповедуют. По словам Сиси, террористы заинтересованы в подрыве единства народа, потому стоит сохранять бдительность, чтобы сохранить свою родину. наряду с введением режима чрезвычайного положения в стране также будет создан Высший совет по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Президент Египта выступил с призывом к международному сообществу, чтобы определить страны, оказывающие террористам поддержку, и привести их власти к правосудию.

Напомним, 9 апреля в Египте были осуществлены две атаки на христианские храмы. По меньшей мере 40 человек погибло в результате терактов, также было ранено более 113 человек. По разным данным, от взрыва в церкви города Танта погибло от 25 до 30 человек (по различным данным). Здесь было ранено более 50 человек.

В Александрии взрыв случился в ухода в Собор Святого Марка. Примерно 11 человек погибли в результате данной атаки. Полиция установила, что оба взрыва были спровоцированы террористами-смертниками. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за обе атаки.

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