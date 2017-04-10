



На Евровидение 2017 приедет около 20 тыс иностранцев - 10.04.2017 11:50

По словам министра культуры Украины, вице-премьера по гуманитарным вопросам Вячеслава Кириленко, в Украину на Евровидение-2017 ожидается приезд примерно 20 тысяч гостей из-за рубежа.

На настоящий момент уже 30 тысяч билетов было продано.

Как отмечается, наибольшее количество билетов приходится на жителей Великобритании и Германии.

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Стоит отметить, что вопрос с представительницей России на Евровидение - Юлией Самойловой - остается открытым. Украинская сторона утверждает, что не против участия российского представителя в домашнем конкурсе Евровидения-2017, однако на территории Украины Самойлова выступать не сможет, поскольку в 2015 году она выступала в Крыму уже после аннексии и нарушила украинское законодательство.

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