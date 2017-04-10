



Утвержден план сотрудничества Украина-НАТО 2017 - 10.04.2017 10:57

В соответствии с новым порядком разработки годовых национальных программ сотрудничества Украины с НАТО была обновлена и усовершенствована программа на 2017 год. Отметим, что порядок разработки программа для сотрудничества с НАТО был утвержден президентом Украины 7 декабря 2016 года.

В рамках программы сотрудничества предусматривается проведение реформ в важнейших для государствах сферх функционирования. Речь идет об обороне, секторе безопасности, вплоть до правовыих и основных социально-политических реформ, децентрализации и борьбы с коррупцией. Все эти реформы проводятся с целью приблизить Украину к стандартам Североатлантического альянса.

Порядок предусматривает развитие политических отношений между Украиной и НАТО, а также наращиванием сотрудничества с блоком в практическом плане - с привлечением материально-технических, финансовых, экспертых и прочих возможностей блока и государств-членов организации с целью усиления обороноспособности Украины. Также предусматривается усиление возможностей противодействия агрессии со стороны РФ.

Напомним, в рамках программы предусмотрено также выполнение решений, которые были приняты 9 июля 2016 года в Варшаве на заседании комиссии Украина-НАТО при участии глав государств и правительств. Предусматриваются мероприятия по усилению поддержки Украины в рамках Комплекскного пакета помощи НАТО для Украины.

Координацией выполнения Годовой национальной программы занимается Кабинет министров Украины.

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