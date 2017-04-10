



Жители Иорданешт пикетируют Черновицкую ОГА - 10.04.2017 10:18

Родители учеников школы в Иорданештах с утра понедельника 10 апреля ожидали главу Черновицкой областной государственной администрации.

Как стало известно, сегодня ни один ученик Иорданештской школы не пошел на уроки, потому что здание школы продолжает разрушаться и представлять опасность как для школьников, так и для персонала.

Отметим, что школа в Иорданештах находится в критическом состоянии. Столовая буквально разваливается, из-за чего ученикам приходится питаться в коридоре. Дети хотят учиться, однако в существующих условиях это практически невозможно, утверждают местные жители. В связи с этим родители решили обратиться к представителям областной администрации и лично с Александром Фищуком.

Губернатор области не ответил, смогут ли сейчас отремонтировать школу. Фищук предложил подождать застройщика, который сейчас занимается строительством новой школы. Также во встрече с застройщиком примут участие представители районных властей.

Платиновая Буковина

Всі новини