Доведение самолета под Смоленском до крушения признали осознанным

- 10.04.2017 09:52
Доведение самолета под Смоленском до крушения признали осознанным

Глава подкомиссии по расследования катастрофы под Смоленском Вацлав Берчинский отмечает, что самолет, в котором летел экс-президент Польши Лех Качинський, начал разрушаться еще до того, как столкнулся с объектами на земле.

Самолет начал распадаться на фрагменты еще до того, как упал на землю и столкнулся с березой. Такие выводы удалось сделать после того, как был изучен разговор экипажа самолета Качинського с башней коньтроля движения в Смоленске. При этом, Берчинский не стал окончательно утверждать, что речь идет о покушении.

Также стало известно, что комиссия будет утверждать о том, что самолет начал распадаться на высоте 900 метров. Об этом свидетельствуют результаты работы, показанные в фильме продолжительностью 1 час. Подкомиссия предположительно будет указывать на то, что контролеры движения в Смоленске направили самолет Качинського на посадку по неверным данным. Предполагается показать траекторию сижения самолета ИЛ-76, который должен был приземлиться в аэропорту Смоленская перед посадкой президентского борта, однако он отправился на апасной аэродром. Примечательно, что этот самолет и самолет польского президента направлялись на посадку по существенно различным траекториям.

Комиссия намерена утверждать, что речь идет о намеренном введении пилотов польского самолета в заблуждение.

Отметим, что на прошлой неделе Национальная прокуратура Польши сменила квалификацию обвинения российских контролеров движения башни "Смоленск-Северный". Доведение экипажа самолета Ту-154М до крушения признается "осознанным", в то время как ранее оно признавалось "неосознанным".

Напомним, самолет с польской делегацией Ту-154М, на борту которого находился президент Лех Качинський и многие другие высокопоставленные лица, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, пребывавшие на борту самолета, погибли.

Платиновая Буковина

Ключові слова: катастрофа под Смоленском, смоленская катастрофа, крушение самолета Качинського под Смоленском

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