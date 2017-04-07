



48% семей в Черновцах получают субсидии - 07.04.2017 15:42

По состоянию на 1 апреля текущего года, в Черновцах 43 286 домохозяйств воспользовались государственной программой жилищных субсидий. От общего числа количество субсидиантов составило 48%.

Такие данные приводят в пресс-службе Черновицкого городского совета.

В течение первого квартала 2017 года 1802 домохозяйства Черновцов впервые обратилось в соответствующие органы для оформления субсидии. Из вышеуказанного количества субсидии по состоянию на 1 апреля были назначены 1687 домохозяйствам.

На стадии рассмотрения сейчас находится 115 обращений. Они связаны с необходимостью получения ответов касаемо информации о доходах членов семьи заявителя, а также о пользовании услугами ЖКХ.

Платиновая Буковина, Черновцы

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