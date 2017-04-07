



В результате химической атаки в Сирии погибло 84 человека - 07.04.2017 15:31

В сирийской провинции Идлиб в результате химической атаки погибло 84 человека. Кроме того, из-за воздействия токсическими веществами пострадало 546 человек. Среди погибших в результате химической атаки в Идлибе числится 27 детей.

Такие данные озвучил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич во время брифинга в Женеве.

Информацию в свою очередь предоставил директорат здравоохранения в Идлибе, и речь идет о данных по состоянию на 6 апреля. Также стало известно, что в Турцию были перемещены 74 пациента, у 34 из которыз симптомы, соответствующие влиянию на организм токсических химикатов.

По словам официального представителя, Всемирная организация здравоохранения не может подтвердить факт использования в Сирии газа зарин. Язаревич отметил, что расследование не проводится, и для этого соответствующие полномочия есть у Организации по запрету химического оружия.

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