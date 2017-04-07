



Двери НАТО всегда открыты для Украины - заместитель Генсека - 07.04.2017 14:42

По словам заместителя Генсека НАТО Роуз Геттемюллер, Североатлантический альянс всегда рад принять в свои ряды Украины. В то же время, решение о вступлении в блок Киев должен принять самостоятельно.

Геттемюллер отметила, что каждая страна выбирает сама, как организовывать безопасность, и это же касается Украины. На примере Черногории она также отметила, что и для Украины двери НАТО всегда будут открыты. Такое заявление заместитель генерального секретаря НАТО озвучила в Киеве во время форму по безопасности.

Кроме того, Геттемюллер также поспешила опровергнуть российские обвинения в том, что НАТО диктует другим обязательное вступление в блок. При этом, по ее словам, от Москвы такие заявления озвучиваются время от времени, но это не так.

Примечательно, что Роуз Геттемюллер также отметила, что Североатланический альянс может получить пользу от опыта Украины, которая ежедневно противостоит гибридным угрозам.

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