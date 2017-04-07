



На Буковине трое человек болели малярией - 07.04.2017 13:41

В Черновицкой области в течение 2016 года было зарегистрировано три случая заболевания малярией. Все заболевшие оказались гражданами других стран.

В частности, среди пациентов с малярией оказались иностранцы, прибывшие из Южной Америки, Индии и Нигерии. Один из них младше 17 лет.

В Главном управлении Государственной санэпидемслужбы в Черновицкой области сообщают, что в целом по Украине отмечается нестабильная ситуация с малярией. То же самое касалось и прошлого года. Для распространения данной болезни в стране присутствуют благоприятные условия.

Специалисты на Буковине, основываясь на наблюдениях, утвреждают, что средний показатель численности комаров-разносчиков малярии в среднем составлял около 2,6 насекомых на квадратный метр.

Платиновая Буковина

Всі новини