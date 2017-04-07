На Буковине трое человек болели малярией- 07.04.2017 13:41
В Черновицкой области в течение 2016 года было зарегистрировано три случая заболевания малярией. Все заболевшие оказались гражданами других стран.
В частности, среди пациентов с малярией оказались иностранцы, прибывшие из Южной Америки, Индии и Нигерии. Один из них младше 17 лет.
В Главном управлении Государственной санэпидемслужбы в Черновицкой области сообщают, что в целом по Украине отмечается нестабильная ситуация с малярией. То же самое касалось и прошлого года. Для распространения данной болезни в стране присутствуют благоприятные условия.
Специалисты на Буковине, основываясь на наблюдениях, утвреждают, что средний показатель численности комаров-разносчиков малярии в среднем составлял около 2,6 насекомых на квадратный метр.
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