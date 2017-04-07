



С 1 мая в Украине повысят пенсии - 07.04.2017 11:27

Минимальный размер пенсии в Украине будет увеличен с 1 мая 2017 года. Как отметил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, повышение пенсий коснется порядка 8 миллионов украинцев.

В текущем году, по словам Розенко, состоится два плановых повышения размера минимальной пенсии. Так, с 1 мая будет увеличен прожиточный минимум дял нетрудоспособных людей. В связи с этим возрастут все связанные с этим выплаты. Выплаты будут повышены с 1247 гривен до 1312 гривен.

Следующее повышение состоится уже 1 декабря, и минимум достигнет уже 1373 гривен.

Стоит также отметить, что с января 2017 года средний размер прожиточного минимума составляет 1544 гривны. С 1 мая он составит 1624 гривны.

Платиновая Буковина

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