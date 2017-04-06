



Как участники Евровидения-2017 говорят по-украински (видео) - 07.04.2017 11:11

Подготовка в музыкальному конкурсу Евровидение в Украине активно продолжается. Так, недавно прошел необычный флешмоб с участниками Евровидения-2017 - Ukrainian Challenge, в котором участники конкурса попытались произнести несколько слов на украинсом языке.

Ниже вы можете посмотреть видео, опубликованное на официальном YouTube-канале Евровидения. На нем можно увидеть, как тренируют свои разговорные навыки украинского языка артисты из Великобритании, Болгарии, Македонии, Италии, Швеции, германии, а также представители других стран на Евровидение-2017. Им нужно было произнести несколько простых фраз.

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Многие продемонстрировали отличные результаты, но с первого раза украинских дался далеко не всем.

На видео также есть Женя Галич - фронтмен украинской группы O. Torvald, которая в нынешнем году представляет нашу страну на конкурсе. Именно он подавал пример остальным действующим лицам в ролике.

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