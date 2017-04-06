Из-за обстрелов в зоне АТО ранены 5 украинских военных- 07.04.2017 10:48
За прошедшие сутки позиции АТО попали под обстрел боевиков порядка 48 раз, как информирует пресс-штаб антитеррористической операции. Также стало известно, что в ходе боевых действий было ранено пятеро украинских военных.
По имеющейся информации, боевики обстреляли опорные пункты ВСУ в районе Мариуополя. Террористы открывали огонь по позициям в райоен Павлополя, Гнутового, Лебединского, Новотроицкого, Красногоровки, Широкино и Водяного.
Что касается Донецкого направления, то обстрелам подвергались такие населенные пункты, как Троицкое, Новозвановка, Пески, Авдеевка, Верхнеторецкое, а также шахта Бутовка.
Обстрелы Станицы Луганской и Крымского осуществлялись боевиками на Луганском направлении. Противник в основном использовал гранатометы и пулеметы.
По информации пресс-штаба, предствители самопровозглашенных "республик" Л/ДНР заявили о том, что они готовы осуществить отвод вооружения в районе станицы Луганской. Представители СММ ОБСЕ отметили в недавнем отчете, что вооружение боевиков не отведено. Это удалось зафиксировать с помощью беспилотника наблюдателей, который попал под обстрел боевиков.
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