



ЕС вводит пограничные проверки для своих граждан - 07.04.2017 09:47

С пятницы, 7 апреля, на внешних границах Шенгенской зоны ЕС усиливает контроль. Как стало известно, на границе также будут проверять и граждан самого Евросоюза. В рамках проверки документы будут сопоставлять с данными служб безопасности на предмет выявления нарушений.

Представители Еврокомиссии отметили, что проверки будут проводиться, чтобы убедиться, что пересекающие границу люди не представляют опасности для безопасности и общественного порядка.

В принципе, пограничный контроль внутри Шенгенской зоны не работает. Что же касается внешних границ, то в рамках расширенной проверки проверяли документы в основном граждан стран вне Евросоюза. Проверка включала в себя сопоставление документов с национальной или европейской полицейской базой. Теперь же для граждан Евросоюза также будут действовать такие правила, и касаться они будут как въезда, так и выезда с территории ЕС.

Мероприятия в рамках усиленных проверок было решено проводить после произошедших в Париже в ноябре 2015 года терактов. Такие проверки необходимы для поиска потенциальных джихадистов, которые при себе имеют европейские паспорта и отправляются в Ирак и Сирию и обратно. Спецслужбы информируют о том, что ряды экстремистской группировки "Исламское государство" пополнило более 5000 граждан ЕС.

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