На черновицкой таможне задержали бивень мамонта- 07.04.2017 09:20
Сотрудники Черновицкой таможни ГФС в пропускном пункте Порубное накануне вечером, 6 апреля, обнаружили в одном из автомобилей, пересекающих границу, необычный груз.
Так, во время таможенной проверки транспортного средства Mersedes E 320, за рулем которого находился гражданин Болгарии, были обнаружены незакларированные запчасти к мотоциклу. Это послужило причиной для более пристального внимания к содержимому авто.
В итоге было обнаружено, что внутри одной из коробок были не бывшие в употреблении запчасти, а фрагмент бивня мамонта диаметром 12,5 сантиметров, масса которого составила более 2,5 кг. Бивень был обмотан различными упаковочными материалами.
Искусствовед-контроллер провел заключение касаемо обнаруженного предмета, который был отнесен к драгоценным материалам. Для вывоза данного предмета за границу необходимо иметь разрешительные документы. За нарушение таможенных правил в соответствии с частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины в отношении водителя авто было открыто дело. После проведения экспертизы будет уствновлена стоимость предмета.
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