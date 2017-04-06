Планеты системы TRAPPIST-1 непригодны для человека

- 06.04.2017 16:38
Планеты системы TRAPPIST-1 непригодны для человека

Исследователи утверждают, что планеты в системе TRAPPIST-1 не располагают приемлемыми условиями для жизни человека. Отметим, что раньше предполагалось, что жизнь может быть возможна на любой из семи экзопланет системы.

Астрономы из обсерватории Конкоя утверждают, что расстояние между планетами и их звездой слишком маленькое и гораздо меньше, чем расстояние между Землей и Солнцем.

Кроме того, открытые планеты подвергаются магнитным бурям, которые во много сотен раз мощнее тех, которые возникают на Земле. Таким образом, планеты расположены вокруг своей звезды достаточно близко. Из-за этого планеты подвергаются мощным выбросам плазмы, и промежуток между вспышками может составлять 28 часов. Для того, чтобы стабилизировать атмосферу под воздействием таких бомбардировок, потребуется по меньшей мере 30 тысяч лет.

Аналогичные по силе вспышки на Солнце имели место в 1859 году. Такая вспышка повторится, то на Земле могут сербезно повредиться под воздействием нагрузки из космоса глобальные коммуникации. Может быть нарушена работа спутников, возникнут проблемы со связью.

Платиновая Буковина

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