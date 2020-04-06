



Как перейти к правильному и здоровому сну - 06.04.2017 15:53

Сон - это время, когда организм восстанавливается, набирается сил, потому пренебрегать этим временем нельзя. Все знают, насколько вредна бессонница и недосыпания. Для того, чтобы улучшить качество своего сна, желательно придерживаться определенных правил. Поверьте - это не так тяжело, как кажется.

Очень важно прислушиваться к сигналам своего организма. Ведь он сам делает нам "намеки", которые, к сожалению, распознают и понимают не все.

Чтобы подготовить организм ко сну и настроиться на ночной отдых, стоит проводить особый ритуал. Каждый вечер следуйте одному и тому же сценарию - выключайте компьютер, телевизор, принимайте душ, умывайтесь, чистите зубы. Перед сном не помешает расслабить мышцы, а также выполнить некоторые дыхательные упражнения.

Ближе к вечеру стоит снижать активность. Постепенно затемняйте комнату, понижайте температуру в спальне, обязательно снижайте уровень шума. Все это мозг и тело воспримет как игнал к расслаблению и отдыху.

Если ближе к вечеру нужно еще немного поработать, однако вы ощущаете усталость, желательно не бороться с ней с помощью вспомогательных средств. Так, от кофе или чая после 16:00 лучше будет отказаться. Лучше выпить воды, которая тоже освежит, но не подарит бодрость, которая позже помешает заснуть.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на свое тело, поскольку есть признаки, позволяющие найти лучшее время для сна. Если вы начинаете плохо концентрироваться, а глаза закрываются сами собой, - вы нашли оптимальное время для отхода ко сну. Стоит пересмотреть свой режим, чтобы примерно в это время каждый день отправляться в постель. Биологические ритмы сбивать не стоит, и для этого рекомеднуется есть в одно и то же время. Если же вы устроили себе ужин пораньше, желательно и пораньше лечь спать. Так организму будет лучше.

Лучший способ уснуть - это осознанное дыхание, сопровождаемое постепенным снятием напряжения . Представьте, что вся энергия находится в ступнях. В это время нужно глубоко вдохнуть через нос. На три секунды задержите дыхание и мягенько согните пальцы ног. После нужно выдохнуть через рот, вместе с тем расслабляя ступни и пальцы ног. Это упражнение нужно повторить несколько раз, постепенно расслабляя тело снизу вверх - от пальцев ног до колен, бедер, живота, груди. Вполне вероятно, что даже не дойдя до головы, вы уснете. Если уснуть не удалось, последними нужно расслаблять веки.

Стрессы, как известно, больше всего мешают уснуть. Перед сном от стрессов лучше всего освободиться, чтобы в ночное время ничего не беспокоило. Все свои переживания и беспокойства стоит в течение 10 минут записывать на листе бумаги. Это позволит освободить сознание от проблем и спокойно уснуть.

Выполнение задач, направленных на личные потребности, лучше не переносить на время перед сном. Время на себя почему-то остается только вечером, поскольку в другое время мы делаем другие вещи - по дому, для детей, приготовление еды, уборка и так далее. Стоит выделить в своем графике личное время, освободить время на чтение книги, горячую ванну и маникюр, просмотр серии любимого сериала. Поверьте - все можно успеть, не жертвуя при этом временем для сна.

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