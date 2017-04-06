



Мастер-класс по диетическому питанию в Черновцах 7 04 2017 - 06.04.2017 15:16

7 апреля в конференц-зале областного клинического учреждения "Черновицкий областной эндокринологический центр", который находится по адресу ул. Юрия Федьковича, 50, состоится мастер-класс по диетическому питанию.

В мероприятию примут участие сотрудники эндокринологического центра, диетологи, иммунологи, гастроэнтерологи, диетологи и эндокринологи, а также студенты и преподаватели БГМУ. Мастер-класс приурочен Всемирному дню здоровья.

Все желающие смогут прослушать лекции ведущих специалистов, ознакомиться с навыками полезного питания, а также получить ответы на интересующие вопросы. Здесь же можно пройти консультацию у сосудистого хирурга, невролога, эндокринолога, офтальмолога, иммунолога, гинеколога-акушера, аллерголога.

Начало мероприятия - в 11:00.

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