



Европарламент проголосовал за безвиз для Украины - 06.04.2017 13:38

В Страссбурге состоялось пленарное заседание Европейского парламента, в ходе которого парламентари поддержали отмену визового режима для украинцев при въезде в страны ЕС. Из 647 депутатов ЕП "за" проголосовал 521. 75 чиновников были против, и 36 воздержались от голосования. Так, 26 апреля послы стран Евросоюза должны данное решение утвердить.

Согласно принятым процедурам, Совет Евросоюза на уровне министров должен формально утвердить документ после голосования в ЕП. В Официальном журнале Евросоюза после подписей президента Европарламента, представителя страны-главы Совета ЕС (Мальта), будут опубликованы законодательные изменения. Уже через 21 день после публикации решение должно вступить в силу.

Отметим, что в Европарламенте вчера, 5 апреля, проходили дебаты касаемо предоставления Украине безвизового режима. Некоторые критиковали изменения в украинском законодательстве в отношении электронного декларирования (предотвращение коррупции). В рамках дискуссии европарламентарии выступали за оказание Украине поддержкки ввиду противостояния российской агрессии. Также Европарламент призвал помочь Украине в впоросах утверждения главенства права, демократии, а также способстсованию экономического развития.



Лишь некоторые депутаты высказывались против либерализации визового режима для Украины. В основном, это чиновники, которые относятся к правым националистам и евроскептикам. Их риторика в выступлениях сводилась к дезинформации и повторении риторики антиукраинской пропаганды. В резолюцию трое евродепутатов внесли поправку, по которой предлагается отказать Украине в предоставлении безвиза.

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