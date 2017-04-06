Выход на полонину 2017 снова проведут на стадионе- 06.04.2017 13:24
Традиционное празднование выхода на полонину - "Полонинская ватра" - состоится в нынешнем году уже в 52-й раз. Отмечается, что уже по сложившейся традиции праздник состоится в Путиле на стадионе.
В районной администрации отметили, что ранее предполагалось проведение праздника полонинской ватны на горе Прочерть. Организаторы утверждали, что в этом году гостей выхода на полонины ожидает масса новинок и интересностей. Но, как выяснилось, перенесение праздника на другую локацию подразумевает больших финансовых вливаний. В частности, средства необходимы на улушчение дорожного покрытия.
Первый заместитель Путильской районной госадминистрации Михаил Ямницкий отметил, что на горе Прочерть выход на полонины будет проведен наверняка в будущем году. для этого в течение года будут проводиться все необходимые подготовительные мероприятия.
Напомним. праздник выхода на полонины проходит в Путиле ежегодно, в последнее воскресенье мая.
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