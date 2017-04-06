



Каждую десятую смерть в мире провоцирует курение - 06.04.2017 11:13

Причиной каждой десятой смерти во всем мире является курение. Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы в журнале The Lancet, половина смертей от курения приходится на четыре государства - Китай, США, Индию и Россию.

Исследование касалось табачных привычек в 195 странах и территориях по всему миру во временном промежутке между 1900 и 2015 годами.

По словам авторов исследования, уже долгое время осуществляется антитабачная политика. Однако количество курильщиков растет по мере того, как продолжает увеличиваться численность населения планеты. Вместе с этим продолжат расти показатели смертности в результате курения. Это обусловлено тем, что табачные компании решили агрессивно броситься на новые рынки, в особенности, в развивающихся странах.

Несмотря на то, что более чем 50 лет назад было доказано, насколько вредно табак влияет на здоровье человека, все еще каждый четвертый мужчина в мире каждый день курит. Такие данные приводит доктор Эмануэлла Гакиду, старший автор доклада. Так, по состоянию на 2015 год почти миллиард человек ежедневно курили. Эти цифры охватывают каждого четвертого мужчину и каждую двадцатую женщину.

Тем не менее, по сравнению с показателями 1990 года, объемы курильщиков сократились. На тот момент курением увлекалась одна женщина из 12-ти, а среди мужчин - каждый третий.

По данным исследования также можно судить, что с 1990 года по 2015 смертность от курения возросла на 4,7%.

В то же время, в некоторых старнах количество курильщиков все же удалось сократить. В основном, это удалось осуществить путем повышения налогов на табак, предупреждений об опасности на упаковках табачных изделий, а также проведений образовательных кампаний и программ.

За 25-летний отрезов кремени в Бразилии с 29% на 12% снизилось количество курильщиков среди мужчин, а среди женщин этот процент снизился до 8% с 19%. Никаких изменения не было зафиксировано в плане курения в Индонезии, на Филиппинах и в Бангладеш. В течение указанного периода количество женщин-курильщиков возросло на 4%, и аналогичная ситуация наблюдается в некоторых странах Африки.

Платиновая Буковина

Всі новини