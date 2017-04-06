Каждую десятую смерть в мире провоцирует курение

- 06.04.2017 11:13
Каждую десятую смерть в мире провоцирует курение

Причиной каждой десятой смерти во всем мире является курение. Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы в журнале The Lancet, половина смертей от курения приходится на четыре государства - Китай, США, Индию и Россию.

Исследование касалось табачных привычек в 195 странах и территориях по всему миру во временном промежутке между 1900 и 2015 годами.

По словам авторов исследования, уже долгое время осуществляется антитабачная политика. Однако количество курильщиков растет по мере того, как продолжает увеличиваться численность населения планеты. Вместе с этим продолжат расти показатели смертности в результате курения. Это обусловлено тем, что табачные компании решили агрессивно броситься на новые рынки, в особенности, в развивающихся странах.

Несмотря на то, что более чем 50 лет назад было доказано, насколько вредно табак влияет на здоровье человека, все еще каждый четвертый мужчина в мире каждый день курит. Такие данные приводит доктор Эмануэлла Гакиду, старший автор доклада. Так, по состоянию на 2015 год почти миллиард человек ежедневно курили. Эти цифры охватывают каждого четвертого мужчину и каждую двадцатую женщину.

Тем не менее, по сравнению с показателями 1990 года, объемы курильщиков сократились. На тот момент курением увлекалась одна женщина из 12-ти, а среди мужчин - каждый третий.

По данным исследования также можно судить, что с 1990 года по 2015 смертность от курения возросла на 4,7%.

В то же время, в некоторых старнах количество курильщиков все же удалось сократить. В основном, это удалось осуществить путем повышения налогов на табак, предупреждений об опасности на упаковках табачных изделий, а также проведений образовательных кампаний и программ.

За 25-летний отрезов кремени в Бразилии с 29% на 12% снизилось количество курильщиков среди мужчин, а среди женщин этот процент снизился до 8% с 19%. Никаких изменения не было зафиксировано в плане курения в Индонезии, на Филиппинах и в Бангладеш. В течение указанного периода количество женщин-курильщиков возросло на 4%, и аналогичная ситуация наблюдается в некоторых странах Африки.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: вред курения, смертность от курения, курильщики в мире статистика

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Как перейти к правильному и здоровому сну Сон - это время, когда организм восстанавливается, набирается сил, потому пренебрегать этим временем нельзя. Все знают, насколько вредна бессонница
- 06.04.2017 15:53
Мастер-класс по диетическому питанию в Черновцах 7 04 2017 7 апреля в конференц-зале областного клинического учреждения "Черновицкий областной эндокринологический центр"
- 06.04.2017 15:16
Из-за мусора Львову грозит чрезвычайное положение Ситуация с вывозом мусора во Львове уже сравнима с критической. Как заявил мэр города Андрей Садовой на сессии Львовского городского совета
- 06.04.2017 14:54
Европарламент проголосовал за безвиз для Украины В Страссбурге состоялось пленарное заседание Европейского парламента, в ходе которого парламентари поддержали отмену визового режима для украинцев
- 06.04.2017 13:38
Выход на полонину 2017 снова проведут на стадионе Традиционное празднование выхода на полонину - "Полонинская ватра" - состоится в нынешнем году уже в 52-й раз. Отмечается, что уже
- 06.04.2017 13:24
Украина - на 37-м месте в новом рейтинге ФИФА В рейтинге национальных сборных ФИФА Украина потеряла 6 позиций. Теперь в рейтинге Международной федерации футбола сборная
- 06.04.2017 12:23
Подготовка к Евровидению-2017 идет по графику - Кириленко Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко делится новостями касаемо продвижения подготовительных работ к международному конкурсу
- 06.04.2017 11:38
Миссия зонда Cassini завершится в сентябре 2017 Космический зонд Cassini вскоре закончит свою миссию, как отмечают в НАСА, после 13 лет работы в космосе. С 26 апреля зонд начнет подготовку к решающему маневру
- 06.04.2017 10:41
На Буковине обнаружили россиянку без документов Незаконно проживающую на территории Буковины гражданку РФ обнаружили в Кицманском районе. 33-летняя женщина проживала в Черновицкой области
- 06.04.2017 10:15
Взрыв в центре Ростова 06 04 2017 Утром четверга, 6 апреля, в российском Ростове-на-Дону прогремел взрыв.
- 06.04.2017 09:57

Всі новини