На Буковине обнаружили россиянку без документов- 06.04.2017 10:15
Незаконно проживающую на территории Буковины гражданку РФ обнаружили в Кицманском районе. 33-летняя женщина проживала в Черновицкой области без каких-либо миграционных документов.
Информацию об этом сообщили в пресс-службе Управления Государственной миграционной службы Украины в Черновицкой области.
Так, совместно с работниками СБУ сотрудники Кицманского районного управления ГМС обнаружили жительницу Оренбургской области Российской федерации, 1984 года рождения.
На нарушительницу, которая проживала в Украине без каких-либо документов, был составлен административный протокол.
Коментарі (0)
Другие новости:
Как перейти к правильному и здоровому сну Сон - это время, когда организм восстанавливается, набирается сил, потому пренебрегать этим временем нельзя. Все знают, насколько вредна бессонница
- 06.04.2017 15:53
- 06.04.2017 15:53
Мастер-класс по диетическому питанию в Черновцах 7 04 2017 7 апреля в конференц-зале областного клинического учреждения "Черновицкий областной эндокринологический центр"
- 06.04.2017 15:16
- 06.04.2017 15:16
Из-за мусора Львову грозит чрезвычайное положение Ситуация с вывозом мусора во Львове уже сравнима с критической. Как заявил мэр города Андрей Садовой на сессии Львовского городского совета
- 06.04.2017 14:54
- 06.04.2017 14:54
Европарламент проголосовал за безвиз для Украины В Страссбурге состоялось пленарное заседание Европейского парламента, в ходе которого парламентари поддержали отмену визового режима для украинцев
- 06.04.2017 13:38
- 06.04.2017 13:38
Выход на полонину 2017 снова проведут на стадионе Традиционное празднование выхода на полонину - "Полонинская ватра" - состоится в нынешнем году уже в 52-й раз. Отмечается, что уже
- 06.04.2017 13:24
- 06.04.2017 13:24
Украина - на 37-м месте в новом рейтинге ФИФА В рейтинге национальных сборных ФИФА Украина потеряла 6 позиций. Теперь в рейтинге Международной федерации футбола сборная
- 06.04.2017 12:23
- 06.04.2017 12:23
Подготовка к Евровидению-2017 идет по графику - Кириленко Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко делится новостями касаемо продвижения подготовительных работ к международному конкурсу
- 06.04.2017 11:38
- 06.04.2017 11:38
Каждую десятую смерть в мире провоцирует курение Причиной каждой десятой смерти во всем мире является курение. Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы в журнале The Lancet
- 06.04.2017 11:13
- 06.04.2017 11:13
Миссия зонда Cassini завершится в сентябре 2017 Космический зонд Cassini вскоре закончит свою миссию, как отмечают в НАСА, после 13 лет работы в космосе. С 26 апреля зонд начнет подготовку к решающему маневру
- 06.04.2017 10:41
- 06.04.2017 10:41
Взрыв в центре Ростова 06 04 2017 Утром четверга, 6 апреля, в российском Ростове-на-Дону прогремел взрыв.
- 06.04.2017 09:57
- 06.04.2017 09:57