



На Буковине обнаружили россиянку без документов - 06.04.2017 10:15

Незаконно проживающую на территории Буковины гражданку РФ обнаружили в Кицманском районе. 33-летняя женщина проживала в Черновицкой области без каких-либо миграционных документов.

Информацию об этом сообщили в пресс-службе Управления Государственной миграционной службы Украины в Черновицкой области.

Так, совместно с работниками СБУ сотрудники Кицманского районного управления ГМС обнаружили жительницу Оренбургской области Российской федерации, 1984 года рождения.



На нарушительницу, которая проживала в Украине без каких-либо документов, был составлен административный протокол.

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